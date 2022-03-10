Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907

Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 IOW6907 используется для сварки неплавящимися электродами в среде инертных газов. Особенно будет полезна при сварке сплавов на основе меди, никеля, магния и алюминия, а также бронзы и нержавеющей стали. Горелка имеет все, что нужно для удобной работы: воздушное охлаждение, управление одной кнопкой, длинный кабель на 4 метра. Само оборудование весит меньше 3 килограмм, поэтому не будет доставлять неудобств при долгих сварочных работах. В Интернет-магазине “Бигам” купить горелку TS 26 СВАРОГ можно по цене ниже рыночной.

Преимущества