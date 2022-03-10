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Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
5.0
2
7 654 ₽
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Арт. X131104122
    5.0
    2
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
    Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907
      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907

      Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 (3/8G, 2 ПИН), 4 М, IOW6907

      7 654 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. X131104122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Мин. диаметр электрода, мм
      		1
      Тип горелки
      		26
      Управление горелкой
      		кнопочное
      Макс. диаметр электрода, мм
      		4
      Все характеристики
      7 654 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Сварочная горелка Сварог TECH TS 26 IOW6907 используется для сварки неплавящимися электродами в среде инертных газов. Особенно будет полезна при сварке сплавов на основе меди, никеля, магния и алюминия, а также бронзы и нержавеющей стали. Горелка имеет все, что нужно для удобной работы: воздушное охлаждение, управление одной кнопкой, длинный кабель на 4 метра. Само оборудование весит меньше 3 килограмм, поэтому не будет доставлять неудобств при долгих сварочных работах. В Интернет-магазине “Бигам” купить горелку TS 26 СВАРОГ можно по цене ниже рыночной.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Подходит для сварки TIG
        • Эксплуатируется с электродами диаметра 1-4 мм
        • Имеет систему охлаждения
        • Простое управление