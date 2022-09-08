Горелка TBi 18 4м WZ-O 415P18C154

Преимущества

Ручка удобной эргономичной формы с кнопкой-переключателем (по желанию с потенциометром)

Шлейф с вращающимся шарниром в конце рукоятки

Защищенный кабель управления

Устойчивость к высокому напряжению до 12 кV

Горелка сварочная TBi SRP-18 - функциональная и эргономичная горелка для аргонодуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертных газов постоянным током на прямой полярности сталей, цветных металлов и алюминиевых сплавов переменным током.