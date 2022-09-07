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Горелка TBi 26 4м SWL 405P808054
5.0
1
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка TBi 26 4м SWL 405P808054
    Арт. X131104135
    5.0
    1
    Горелка TBi 26 4м SWL 405P808054

      Горелка TBi 26 4м SWL 405P808054

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104135
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка сварочная TBi SRA-26 - функциональная и эргономичная горелка для аргонодуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертных газов постоянным током на прямой полярности сталей, цветных металлов и алюминиевых сплавов переменным током. Горелки с однопозиционной кнопкой вкл./ откл.

        Преимущества

        • Ручка удобной эргономичной формы с кнопкой-переключателем (по желанию с потенциометром)
        • Шлейф с вращающимся шарниром в конце рукоятки
        • Защищенный кабель управления
        • Устойчивость к высокому напряжению до 12 кV