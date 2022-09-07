Горелка TBi 26 4м SWL 405P808054

Горелка сварочная TBi SRA-26 - функциональная и эргономичная горелка для аргонодуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертных газов постоянным током на прямой полярности сталей, цветных металлов и алюминиевых сплавов переменным током. Горелки с однопозиционной кнопкой вкл./ откл.
Преимущества
- Ручка удобной эргономичной формы с кнопкой-переключателем (по желанию с потенциометром)
- Шлейф с вращающимся шарниром в конце рукоятки
- Защищенный кабель управления
- Устойчивость к высокому напряжению до 12 кV