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Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м
5.0
2
7 370 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040 (4 м)
    Арт. X131105303
    5.0
    2
    Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м
    Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м
      Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м
      Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м

      Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040 (4 м)

      7 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Серия
      		24
      Номинальный ток CO2, А
      		250
      Все характеристики
      7 370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м – используется для полуавтоматической сварки сварочной проволокой в среде защитных газов (смеси газов) и порошковой проволокой открытой дугой. Горелка способна работать на диапазоне тока 250 А и сваривать металл толщиной до 6 мм. Модель обладает комфортной рукояткой, кнопка подачи расположена функционально удобно.

        Преимущества

        • TBi 240 Basic способна работать с проволокой диаметром 0.8-1.2 мм
        • Сварочная дуга стабильная
        • Изготовленные швы обладают высоким качеством и долговечностью
        • Применяется для сварки небольших металлоконструкций, ремонтных работ и для выполнения других сварочных операций