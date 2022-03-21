Преимущества

TBi 240 Basic способна работать с проволокой диаметром 0.8-1.2 мм

Сварочная дуга стабильная

Изготовленные швы обладают высоким качеством и долговечностью

Применяется для сварки небольших металлоконструкций, ремонтных работ и для выполнения других сварочных операций

Горелка TBi Basic 240 ESG 112P3U1040,4 м – используется для полуавтоматической сварки сварочной проволокой в среде защитных газов (смеси газов) и порошковой проволокой открытой дугой. Горелка способна работать на диапазоне тока 250 А и сваривать металл толщиной до 6 мм. Модель обладает комфортной рукояткой, кнопка подачи расположена функционально удобно.