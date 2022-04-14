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Сварочная горелка TBi Basic 511 ESW 134P4U1030, 3 м
5.0
1
9 121 ₽
Горелки для полуавтоматической сварки
    Сварочная горелка TBi Basic 511 ESW 134P4U1030 (3 м)
    Арт. X13110523
    5.0
    1
    Сварочная горелка TBi Basic 511 ESW 134P4U1030, 3 м

      Сварочная горелка TBi Basic 511 ESW 134P4U1030 (3 м)

      9 121 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13110523
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Россия
      Номинальный ток CO2, А
      		380
      Защитный газ
      		CO2
      Все характеристики
      9 121 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочная горелка TBi Basic 511 ESW 134P4U1030, 3 м применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Надежная, хорошо зарекомендовавшая себя технология. Эргономичная ручка с шарниром. Высокостойкий шланговый пакет. Горелка имеет евроразъем для подключения к сварочному устройству.