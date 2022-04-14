Сварочная горелка TBi Basic 511 ESW 134P4U1030, 3 м применяется для полуавтоматической сварки и предназначена для подачи токоведущей электродной проволоки и защитного газа в зону сварки. Надежная, хорошо зарекомендовавшая себя технология. Эргономичная ручка с шарниром. Высокостойкий шланговый пакет. Горелка имеет евроразъем для подключения к сварочному устройству.

