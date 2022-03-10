Горелка для аргонно-дуговой сварки TBi SRP-400 (4 м)
Арт. X4330342
Характеристики
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Производитель
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Мин. диаметр электрода, мм
|0.5
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Габариты, мм
|360x315x70
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Управление горелкой
|кнопочное
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Макс. диаметр электрода, мм
|4.8
- Горелка аргонно-дуговая TBi SRP-400 предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов коррозионностойких сталей, цветных металлов и их сплавов.
Преимущества
- Ручка удобной эргономичной формы с тумблером выключателя (дополнительно также с потенциометром)
- Шлейф с вращающимся шарниром в конце ручки, защищающим кабель от перегиба
- Сверхгибкая версия с монокабелем
- Защищенный кабель управления
- Устойчивость к высокому напряжению до 10 кV