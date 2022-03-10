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Горелка для аргонно-дуговой сварки TBi SRP-400 (4 м)
4.5
2
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка для аргонно-дуговой сварки TBi SRP-400 (4 м)
    Арт. X4330342
    4.5
    2
    Горелка для аргонно-дуговой сварки TBi SRP-400 (4 м)

      Горелка для аргонно-дуговой сварки TBi SRP-400 (4 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X4330342
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Мин. диаметр электрода, мм
      		0.5
      Габариты, мм
      		360x315x70
      Управление горелкой
      		кнопочное
      Макс. диаметр электрода, мм
      		4.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Горелка аргонно-дуговая TBi SRP-400 предназначена для ручной сварки неплавящимся электродом в среде защитных газов коррозионностойких сталей, цветных металлов и их сплавов.

        Преимущества

        • Ручка удобной эргономичной формы с тумблером выключателя (дополнительно также с потенциометром)
        • Шлейф с вращающимся шарниром в конце ручки, защищающим кабель от перегиба
        • Сверхгибкая версия с монокабелем
        • Защищенный кабель управления
        • Устойчивость к высокому напряжению до 10 кV