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Горелка TIG TS 26(180,200) 8 м
5.0
1
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка TIG TS 26(180,200) 8 м
    Арт. X131104124
    5.0
    1
    Горелка TIG TS 26(180,200) 8 м

      Горелка TIG TS 26(180,200) 8 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка TS 26 Сварог IOW6307 00000087279 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.

        Преимущества

        • Надёжность
        • Долговечность
        • Высокая производительность
        • Шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
        • Повышенная эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи
        • Эргономичная форма ручки + силиконовые вставки
        • Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами
        • В комплектацию входят подробное руководство по эксплуатации, а также удобная и понятная взрыв-схема, которая в будущем поможет подобрать необходимые расходные материалы
        • Изделие упаковано в плотный герметичный полиэтилен и картонную коробку для удобной транспортировки и (или) длительного хранения
        • Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
        • Гарантия на горелку составляет 12 месяцев