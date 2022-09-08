Горелка TIG TS 26(180,200) 8 м

Преимущества

Надёжность

Долговечность

Высокая производительность

Шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика

Повышенная эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи

Эргономичная форма ручки + силиконовые вставки

Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами

В комплектацию входят подробное руководство по эксплуатации, а также удобная и понятная взрыв-схема, которая в будущем поможет подобрать необходимые расходные материалы

Изделие упаковано в плотный герметичный полиэтилен и картонную коробку для удобной транспортировки и (или) длительного хранения

Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU

Гарантия на горелку составляет 12 месяцев

Горелка TS 26 Сварог IOW6307 00000087279 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.