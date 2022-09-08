Горелка TIG TS 26(180,200) 8 м

Горелка TS 26 Сварог IOW6307 00000087279 предназначена для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом. Конструкция горелки предусматривает кнопочное управление и воздушное охлаждение. Соединяется с легким и гибким шланговым пакетом с помощью шарнира, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет проводить сварочные работы продолжительное время без усталости.
Преимущества
- Надёжность
-
Долговечность
-
Высокая производительность
-
Шарнир, обеспечивающий осевое вращение ручки и более равномерное распределение нагрузки на кисть сварщика
-
Повышенная эластичность и гибкость горелки в руке сварщика достигается за счет мягкой тканевой оплетки силового кабеля, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи
-
Эргономичная форма ручки + силиконовые вставки
-
Все расходные материалы горелки полностью взаимозаменяемы с TS 17, TS 18 , TS 26 и с другими конструктивными аналогами
-
В комплектацию входят подробное руководство по эксплуатации, а также удобная и понятная взрыв-схема, которая в будущем поможет подобрать необходимые расходные материалы
-
Изделие упаковано в плотный герметичный полиэтилен и картонную коробку для удобной транспортировки и (или) длительного хранения
-
Горелка соответствует европейскому стандарту электробезопасности EN60974-7:2013, а также европейской директиве безопасности о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
-
Гарантия на горелку составляет 12 месяцев