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Горизонтальный многоступенчатый насосный агрегат из нержавеющей стали Calpeda MXH 203
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Поверхностные насосы
    Горизонтальный многоступенчатый насосный агрегат из нержавеющей стали Calpeda MXH 203
    Арт. rutector_100381762
    Горизонтальный многоступенчатый насосный агрегат из нержавеющей стали Calpeda MXH 203

      Горизонтальный многоступенчатый насосный агрегат из нержавеющей стали Calpeda MXH 203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100381762

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горизонтальный многоступенчатый насосный агрегат из нержавеющей стали Calpeda MXH 203 центробежный. Предназначен для перекачки воды температурой до 110 °С, повышения давления воды в системах автономного и промышленного водоснабжения. Применение насосов Calpeda MXH не ограничивается сферой водоснабжения. При помощи насосов этой серии можно осуществлять перекачку чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющей стали (по требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов). Насосы Calpeda MXH универсальны и могут использоваться в быту, в промышленности, на садовых участках и для полива. Особенности и преимущества:
        • Насос выполнен в виде моноблочной конструкции.
        • Корпус насоса и детали проточной части выполнены из нержавеющей стали.