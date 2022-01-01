Насос выполнен в виде моноблочной конструкции.

Корпус насоса и детали проточной части выполнены из нержавеющей стали.

Горизонтальный многоступенчатый насосный агрегат из нержавеющей стали Calpeda MXH 204 центробежный. Предназначен для перекачки воды температурой до 110 °С, повышения давления воды в системах автономного и промышленного водоснабжения. Применение насосов Calpeda MXH не ограничивается сферой водоснабжения. При помощи насосов этой серии можно осуществлять перекачку чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для нержавеющей стали (по требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов). Насосы Calpeda MXH универсальны и могут использоваться в быту, в промышленности, на садовых участках и для полива. Особенности и преимущества: