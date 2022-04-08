Грабли ручные Gardena 08918-2000000
Арт. X19039610024
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|веерные грабли
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Черенок в комплекте
|Да
- Ручные грабли Gardena 08918-20.000.00 используются для легкого рыхления почвы, для сбора листьев или срезанной травы. Удобно пользоваться таким инструментом при обработке клубничных грядок после зимы, устранения сухой прошлогодней листвы. Материал грабель - высококачественная сталь с дюропластовым покрытием - не подвержена коррозии. Рекомендуется совместное использование с ручкой комбисистемы.