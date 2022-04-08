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Грабли ручные Gardena 08918-2000000
5.0
2
Найти аналог
Грабли
    Грабли ручные Gardena 08918-2000000
    Арт. X19039610024
    5.0
    2
    Грабли ручные Gardena 08918-2000000

      Грабли ручные Gardena 08918-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X19039610024
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		веерные грабли
      Черенок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручные грабли Gardena 08918-20.000.00 используются для легкого рыхления почвы, для сбора листьев или срезанной травы. Удобно пользоваться таким инструментом при обработке клубничных грядок после зимы, устранения сухой прошлогодней листвы. Материал грабель - высококачественная сталь с дюропластовым покрытием - не подвержена коррозии. Рекомендуется совместное использование с ручкой комбисистемы.