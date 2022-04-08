Грабли ручные Gardena 08918-2000000

Ручные грабли Gardena 08918-20.000.00 используются для легкого рыхления почвы, для сбора листьев или срезанной травы. Удобно пользоваться таким инструментом при обработке клубничных грядок после зимы, устранения сухой прошлогодней листвы. Материал грабель - высококачественная сталь с дюропластовым покрытием - не подвержена коррозии. Рекомендуется совместное использование с ручкой комбисистемы.