Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)
Арт. X19039610022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|веерные грабли
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Черенок в комплекте
|Да
- Веерные грабли с черенком, 18 зубьев СИБРТЕХ 61781 предназначены для сбора опавшей листвы, срезанных веток, сорняков, садового мусора. Качественный и многофункциональный инструмент пригоден и для аэрации почвы. Прочный материал, из которого выполнен инструмент, обеспечивает удобство в работе.