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Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)
5.0
2
Найти аналог
Грабли
    Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)
    Арт. X19039610022
    5.0
    2
    Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)
    Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)
      Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)
      Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)

      Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X19039610022
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		веерные грабли
      Черенок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Веерные грабли с черенком, 18 зубьев СИБРТЕХ 61781 предназначены для сбора опавшей листвы, срезанных веток, сорняков, садового мусора. Качественный и многофункциональный инструмент пригоден и для аэрации почвы. Прочный материал, из которого выполнен инструмент, обеспечивает удобство в работе.