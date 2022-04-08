Грабли веерные с черенком Сибртех 61781 (18 зубьев)

Веерные грабли с черенком, 18 зубьев СИБРТЕХ 61781 предназначены для сбора опавшей листвы, срезанных веток, сорняков, садового мусора. Качественный и многофункциональный инструмент пригоден и для аэрации почвы. Прочный материал, из которого выполнен инструмент, обеспечивает удобство в работе.