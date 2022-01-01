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Сверло по металлу Гранит 165036, HSS-G, 11 мм, 1 штука
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Гранит 165036, HSS-G, 11 мм, 1 штука
    Арт. 9013473638
    Сверло по металлу Гранит 165036, HSS-G, 11 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Гранит 165036, HSS-G, 11 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473638

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу ГРАНИТ 165036 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали

        Преимущества

        • Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность
        • Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
        • Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке