Сверло по металлу Гранит 165013, HSS-Co, 3x61/33 мм

Сверло по металлу HSS-CO ГРАНИТ 165013 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали с добавлением 5% кобальта. Сверло имеет высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначено для работ повышенной сложности. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.