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Сверло по металлу Гранит 165017, HSS-Co, 4x75/43 мм
5.0
2
100 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Гранит 165017, HSS-Co, 4x75/43 мм
    Арт. О00000011372
    5.0
    2
    Сверло по металлу Гранит 165017, HSS-Co, 4x75/43 мм

      Сверло по металлу Гранит 165017, HSS-Co, 4x75/43 мм

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011372
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу HSS-CO ГРАНИТ 165017 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали с добавлением 5% кобальта. Сверло имеет высокую износостойкость и жаропрочность. Предназначено для работ повышенной сложности. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке.