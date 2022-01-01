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Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
520 ₽
Отрезные круги по дереву
    Диск сегментный Гранит MULTI 300125 125х22.23х1.2 мм 
    Арт. О00000032257
    Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
    Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
    Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
    Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
      Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
      Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
      Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)
      Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)

      Диск сегментный Гранит MULTI 300125 125х22.23х1.2 мм 

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032257

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск сегментный отрезной по дереву Гранит MULTI 300125 для угловых шлифмашин. Вид режущих элементов: сегменты с карбид-вольфрамовой посыпкой.

        Преимущества

        • Режущие элементы из карбида вольфрама обеспечивают быстрый рез и высокий ресурс
        • Безопасная работа благодаря геометрии диска и специальной технологии нанесения режущих элементов
        • Компенсационные прорези препятствуют деформации диска при перегреве в процессе