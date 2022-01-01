Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)

Диск сегментный Гранит MULTI 300125 125х22.23х1.2 мм
Арт. О00000032257
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
- Диск сегментный отрезной по дереву Гранит MULTI 300125 для угловых шлифмашин. Вид режущих элементов: сегменты с карбид-вольфрамовой посыпкой.
Преимущества
- Режущие элементы из карбида вольфрама обеспечивают быстрый рез и высокий ресурс
- Безопасная работа благодаря геометрии диска и специальной технологии нанесения режущих элементов
- Компенсационные прорези препятствуют деформации диска при перегреве в процессе