Диск для УШМ Гранит MULTI 300125 (сегментный тип, 125х22.23х1.2 мм)

Преимущества

Режущие элементы из карбида вольфрама обеспечивают быстрый рез и высокий ресурс

Безопасная работа благодаря геометрии диска и специальной технологии нанесения режущих элементов

Компенсационные прорези препятствуют деформации диска при перегреве в процессе

Диск сегментный отрезной по дереву Гранит MULTI 300125 для угловых шлифмашин. Вид режущих элементов: сегменты с карбид-вольфрамовой посыпкой.