Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 

Преимущества

Зубья изготовлены из улучшенного твердого сплава и имеют специальную заточку, что обеспечивает качественный рез без сколов

Прорези в теле диска обеспечивают плавный ход, высокую стабильность, точность, снижают уровень вибрации и шума

Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536 предназначен для торцовочных, циркулярных пил и распиловочных станков. Применяется для реза по древесине.