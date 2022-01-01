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Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 
500 ₽
Пильные диски по дереву
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 
    Арт. О00000032256
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 
    Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 
      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 
      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 

      Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм 

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032256

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536 предназначен для торцовочных, циркулярных пил и распиловочных станков. Применяется для реза по древесине.

        Преимущества

        • Зубья изготовлены из улучшенного твердого сплава и имеют специальную заточку, что обеспечивает качественный рез без сколов
        • Прорези в теле диска обеспечивают плавный ход, высокую стабильность, точность, снижают уровень вибрации и шума