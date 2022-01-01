Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536, 165х30/20, 36 зуб., 1.8 мм
Арт. О00000032256
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|пильный диск
|
Количество предметов, шт
|1
- Диск пильный твердосплавный по дереву Гранит 516536 предназначен для торцовочных, циркулярных пил и распиловочных станков. Применяется для реза по древесине.
Преимущества
- Зубья изготовлены из улучшенного твердого сплава и имеют специальную заточку, что обеспечивает качественный рез без сколов
- Прорези в теле диска обеспечивают плавный ход, высокую стабильность, точность, снижают уровень вибрации и шума