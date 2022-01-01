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Сверло Гранит 165055, HSS-G, 7.0х109/69
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Сверла по металлу
    Сверло Гранит 165055, HSS-G, 7.0х109/69
    Арт. 9013473630
    Сверло Гранит 165055, HSS-G, 7.0х109/69

      Сверло Гранит 165055, HSS-G, 7.0х109/69

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473630

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу HSS-G ГРАНИТ 165055 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали. Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность. Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию. Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке

        Преимущества

        • Выполнено из качественной быстрорежущей стали
        • Увеличенная производительность сверления
        • Повышенная устойчивость к излому