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Сверло по металлу Гранит 165059, HSS-G, 9 мм, 1 штука
113 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Гранит 165059, HSS-G, 9 мм, 1 штука
    Арт. 9013473633
    Сверло по металлу Гранит 165059, HSS-G, 9 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Гранит 165059, HSS-G, 9 мм, 1 штука

      113 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473633

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		9
      Все характеристики
      113 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу ГРАНИТ 165059 применяется для получения сквозных и глухих отверстий в металлических заготовках. Изготовлено из быстрорежущей стали

        Преимущества

        • Сверло прочное, устойчивое к излому и имеет высокую производительность
        • Точное сверление без увода сверла в сторону обеспечивается благодаря самоцентрирующемуся острию
        • Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке