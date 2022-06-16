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Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
4.5
2
Найти аналог
Сварочная проволока
    Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
    Арт. О00000012852
    4.5
    2
    Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
    Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
    Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
      Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
      Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
      Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)

      Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012852
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		GRAPHITE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Польша
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Омедненная сварочная проволока GRAPHITE 56H847 (0.8 мм, 5 кг) - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде. Среди преимуществ данной проволоки: низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Подходит для одно- и многослойной сварки в газовой среде в любой позиции
        • Еврокатушка D200