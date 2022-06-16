Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)

Преимущества

Устойчивая дуга

Качественный шов

Подходит для одно- и многослойной сварки в газовой среде в любой позиции



Еврокатушка D200





Омедненная сварочная проволока GRAPHITE 56H847 (0.8 мм, 5 кг) - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде. Среди преимуществ данной проволоки: низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью.