Сварочная проволока GRAPHITE 56Н847 (0.8 мм, 5 кг)
Арт. О00000012852
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Польша
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Сертификат HAKC
|Нет
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Вариант поставки
|в кассетах
- Омедненная сварочная проволока GRAPHITE 56H847 (0.8 мм, 5 кг) - предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки MIG/MAG углеродистых и низкоуглеродистых сталей в защитной среде. Среди преимуществ данной проволоки: низкое разбрызгивание металла, качественный ровный шов, возможность работать с высокой производительностью.
Преимущества
- Устойчивая дуга
- Качественный шов
- Подходит для одно- и многослойной сварки в газовой среде в любой позиции
- Еврокатушка D200