Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather Cleaner Conditioner 110402 - для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Отлично увлажняет кожу, предохраняя ее от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Имеет приятный аромат. Подходит для чистки и обновления салона автомобиля, а также в быту для кожаной мебели, обуви, одежды, сумок.