Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather Cleaner Conditioner 110402
700 ₽
Очистители салонной кожи
    Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather Cleaner Conditioner 110402
    Арт. О00000029672
    Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather Cleaner Conditioner 110402

      Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather Cleaner Conditioner 110402

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029672

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель кожи
      Объем, л
      		0.6
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очиститель-кондиционер кожи Grass Leather Cleaner Conditioner 110402 - для очистки изделий из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Отлично увлажняет кожу, предохраняя ее от пересыхания и растрескивания. Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и преждевременного старения. Быстро впитывается, не оставляя разводов и пятен. Имеет приятный аромат. Подходит для чистки и обновления салона автомобиля, а также в быту для кожаной мебели, обуви, одежды, сумок.