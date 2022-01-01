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Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388, 600 мл
550 ₽
Полироли для автомобиля
    Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388, 600 мл
    Арт. О00000029156
    Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388, 600 мл

      Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388, 600 мл

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029156

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		полироль
      Объем, л
      		0.6
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388 - профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила, и резины. Сохраняет первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск. Средство обладает приятным ароматом.