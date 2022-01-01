Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388, 600 мл

Полирующее средство Grass Polyrole Shine 110388 - профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила, и резины. Сохраняет первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск. Средство обладает приятным ароматом.