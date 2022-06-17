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Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
5.0
2
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
    Арт. О00000013694
    5.0
    2
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
    Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ

      Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000013694
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Вес, кг
      		2.5
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		коробка
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ 75/4/1 предназначен для выполнения различных видов работ: шлифования, гравировки, сверления, фрезерования. С его помощью можно удалить ржавчину, старую краску, заусенцы посл сварки. Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала.

        Преимущества:

        • Большой спектр работ
        • Удобство и простота в эксплуатации
        • Качественная обработка поверхности
        • Вытянутый корпус обеспечивает удобный захват
        • Электродвигатель защищен от перегрева вентиляционными отверстиями на корпусе
        • Гибкий вал позволяет более комфортно работать с мелкими деталями, есть стойка для удобного хранения
        • Чемодан для удобства хранения и транспортировки Ресанта Г-180ЭГ 75/4/1