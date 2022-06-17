Преимущества:

Большой спектр работ

Удобство и простота в эксплуатации

Качественная обработка поверхности

Вытянутый корпус обеспечивает удобный захват

Электродвигатель защищен от перегрева вентиляционными отверстиями на корпусе

Гибкий вал позволяет более комфортно работать с мелкими деталями, есть стойка для удобного хранения

Чемодан для удобства хранения и транспортировки Ресанта Г-180ЭГ 75/4/1

Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ 75/4/1 предназначен для выполнения различных видов работ: шлифования, гравировки, сверления, фрезерования. С его помощью можно удалить ржавчину, старую краску, заусенцы посл сварки. Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала.