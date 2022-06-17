Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ
Арт. О00000013694
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.5
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|коробка
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Класс товара
|бытовой
- Электрический гравер Ресанта Г-180ЭГ 75/4/1 предназначен для выполнения различных видов работ: шлифования, гравировки, сверления, фрезерования. С его помощью можно удалить ржавчину, старую краску, заусенцы посл сварки. Регулируемое число оборотов позволяет подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала.
Преимущества:
- Большой спектр работ
- Удобство и простота в эксплуатации
- Качественная обработка поверхности
- Вытянутый корпус обеспечивает удобный захват
- Электродвигатель защищен от перегрева вентиляционными отверстиями на корпусе
- Гибкий вал позволяет более комфортно работать с мелкими деталями, есть стойка для удобного хранения
- Чемодан для удобства хранения и транспортировки Ресанта Г-180ЭГ 75/4/1