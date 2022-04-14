Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ

Преимущества:

Ударная функция - для более удобного пользования гравером Dremel Engraver F.013.029.0JZ

Малый вес (всего 310 граммов) - для неутомительной работы оператора

Сменная карбидная гравировальная насадка - для точной работы с широкой палитрой материалов

Гравер Dremel Engraver F.013.029.0JZ сконструирован для использования в домашней мастерской. Область применения - выполнение гравировальных операций с различными материалами. Данная модель имеет возможность замены рабочих насадок, также возможно изменение глубины обработки.