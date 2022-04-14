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Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ
5.0
2
3 770 ₽
Граверы (мини дрели)
  • Персональная скидка
Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ
Арт. X1319051783
5.0
2
Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ
  • Персональная скидка

Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ

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3 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1319051783
5.0
2

Характеристики

Производитель
Dremel
Вес, кг
0.31
Частота, Гц
50
Упаковка
коробка
Класс товара
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Гравер Dremel Engraver F.013.029.0JZ сконструирован для использования в домашней мастерской. Область применения - выполнение гравировальных операций с различными материалами. Данная модель имеет возможность замены рабочих насадок, также возможно изменение глубины обработки.

    Преимущества:

    • Ударная функция - для более удобного пользования гравером Dremel Engraver F.013.029.0JZ
    • Малый вес (всего 310 граммов) - для неутомительной работы оператора
    • Сменная карбидная гравировальная насадка - для точной работы с широкой палитрой материалов