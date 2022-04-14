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Гравер Dremel Engraver 290 F.013.029.0JZ
Арт. X1319051783
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.31
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|коробка
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Класс товара
|бытовой
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- Гравер Dremel Engraver F.013.029.0JZ сконструирован для использования в домашней мастерской. Область применения - выполнение гравировальных операций с различными материалами. Данная модель имеет возможность замены рабочих насадок, также возможно изменение глубины обработки.
Преимущества:
- Ударная функция - для более удобного пользования гравером Dremel Engraver F.013.029.0JZ
- Малый вес (всего 310 граммов) - для неутомительной работы оператора
- Сменная карбидная гравировальная насадка - для точной работы с широкой палитрой материалов