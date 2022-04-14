Гравировальный бор DREMEL 115 2.615.011.5JA (цилиндр, 7,8 мм)
Арт. X1319051712
Характеристики
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Производитель
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|35000
- 2.615.011.5JA Dremel 115. Гравировальный бор в форме длинного цилиндра с плоской вершиной для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева, стекловолокна, пластмассы и мягких металлов. Изготовлен из быстрорежущей стали HSS. Не предназначены для работы даже с мягкими сталями. Возможна работа с алюминиевыми сплавами, сплавами на основе меди, в том числе с твердыми бронзами.