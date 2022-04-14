Гравировальный бор DREMEL 105 2.615.010.5JA (шар, 0,8 мм)

2.615.010.5JA Dremel 105. Гравировальный бор в форме шара для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева, стекловолокна, пластмассы и мягких металлов. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Не предназначены для работы даже с мягкими сталями. Возможна работа с алюминиевыми сплавами, сплавами на основе меди, в том числе с твердыми бронзами.