Гравировальный бор DREMEL 7103 2.615.710.3JA (шар, 2 мм)

2.615.710.3JA Dremel 7103. Гравировальный бор в форме шара с алмазным напылением для работы с мелкими деталями, резки, гравировки, предварительной и окончательной отделки. Используются при работе по дереву, камню, керамике, стеклу, закаленной стали, твердому сплаву, полудрагоценным камням и другим твердым материалам. Бор обрабатывает керамику, в том числе керамические ножи. Не применять для вязких и легкоплавких материалов, например пластиков, алюминия!