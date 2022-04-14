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Гравировальный бор DREMEL 7103 2.615.710.3JA (шар, 2 мм)
5.0
2
952 ₽
980 ₽
Насадки для граверов
    Гравировальный бор DREMEL 7103 2.615.710.3JA (шар, 2 мм)
    Арт. X1319051715
    5.0
    2
    Гравировальный бор DREMEL 7103 2.615.710.3JA (шар, 2 мм)

      Гравировальный бор DREMEL 7103 2.615.710.3JA (шар, 2 мм)

      • -28 ₽
      952 ₽
      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051715
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		25000
      Все характеристики
      • -28 ₽
      952 ₽
      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.710.3JA Dremel 7103. Гравировальный бор в форме шара с алмазным напылением для работы с мелкими деталями, резки, гравировки, предварительной и окончательной отделки. Используются при работе по дереву, камню, керамике, стеклу, закаленной стали, твердому сплаву, полудрагоценным камням и другим твердым материалам. Бор обрабатывает керамику, в том числе керамические ножи. Не применять для вязких и легкоплавких материалов, например пластиков, алюминия!