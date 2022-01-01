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Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
45 ₽
Отрезные круги по металлу
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
    Арт. О00000026995
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
    Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм

      Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм

      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026995

      Характеристики

      Производитель
      		Cutop
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск отрезной Т41 класса Master бренда Greatflex производится с использованием особых технологий торговой марки Cutop. Такое свойство обеспечит высокий уровень КПД, минимальную стираемость. Модель изготовлена из абразива и органической бакелитовой связки. Ручной элемент используют в комплекте с углошлифовальной машиной. Инструмент используется повседневно в быту, при выполнении отделочных и ремонтных работ. Основное предназначение диска заключается в качественной резке различных сталей, сплавов. В список «податливых» материалов попадает листовая сталь, стальной уголок, швеллер, профильная труба, арматура и пр.

        Преимущества

        • Отрезной диск характеризуются высокой прочностью на изгиб, сжатие, а рабочая скорость его кругового вращения превышает 80 м/с
        • При наружном диаметре 125 мм, модель имеет толщину всего в 1 мм и стандартное посадочное отверстие диаметром 22,2 мм