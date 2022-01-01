Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
Арт. О00000026995
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип оборудования
|отрезной круг
|
Назначение по материалу
|металл
- Диск отрезной Т41 класса Master бренда Greatflex производится с использованием особых технологий торговой марки Cutop. Такое свойство обеспечит высокий уровень КПД, минимальную стираемость. Модель изготовлена из абразива и органической бакелитовой связки. Ручной элемент используют в комплекте с углошлифовальной машиной. Инструмент используется повседневно в быту, при выполнении отделочных и ремонтных работ. Основное предназначение диска заключается в качественной резке различных сталей, сплавов. В список «податливых» материалов попадает листовая сталь, стальной уголок, швеллер, профильная труба, арматура и пр.
Преимущества
- Отрезной диск характеризуются высокой прочностью на изгиб, сжатие, а рабочая скорость его кругового вращения превышает 80 м/с
- При наружном диаметре 125 мм, модель имеет толщину всего в 1 мм и стандартное посадочное отверстие диаметром 22,2 мм