Диск отрезной по металлу Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм

Преимущества

Отрезной диск характеризуются высокой прочностью на изгиб, сжатие, а рабочая скорость его кругового вращения превышает 80 м/с

При наружном диаметре 125 мм, модель имеет толщину всего в 1 мм и стандартное посадочное отверстие диаметром 22,2 мм

Диск отрезной Т41 класса Master бренда Greatflex производится с использованием особых технологий торговой марки Cutop. Такое свойство обеспечит высокий уровень КПД, минимальную стираемость. Модель изготовлена из абразива и органической бакелитовой связки. Ручной элемент используют в комплекте с углошлифовальной машиной. Инструмент используется повседневно в быту, при выполнении отделочных и ремонтных работ. Основное предназначение диска заключается в качественной резке различных сталей, сплавов. В список «податливых» материалов попадает листовая сталь, стальной уголок, швеллер, профильная труба, арматура и пр.