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Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
5.0
1
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Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
    Арт. О00000031504
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
    Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
    Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
    Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
    Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
      Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
      Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
      Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
      Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
      Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см

      Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031504
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM32K2, 24V, 33 см, c АКБ 2АЧ и ЗУ 2509607 предназначена для ухода за газоном на садовых участках и имеет ширину скашивания 33 см. Высота скашивания регулируется от 20 до 60 мм. Высота рукояти легко и просто настраивается под рост оператора для комфортной работы. Корпус газонокосилки сделан из "мягкого" пластика, при попадании небольших камней не трескается - это обеспечивает надежность в эксплуатации. Вместительный травосборник на 30л для длительной работы, выполнен в металлическом каркасе.

        Преимущества

        • Компактный размер Greenworks G24LM32K2 2509607
        • Складная ручка для удобства хранения
        • Небольшой вес
        • Высокая маневренность
        • Травосборник с металлическим каркасом
        • Регулировка высоты скашивания на 3 уровнях
        • Система защиты двигателя
        • Ключ безопасности и кнопка-предохранитель
        • Щеточный мотор
        • Работа от 24V аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки 24V