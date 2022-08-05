Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
Арт. О00000031504
Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM33K2 24В в комплекте c АКБ и ЗУ, 33 см
Арт. О00000031504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G24LM32K2, 24V, 33 см, c АКБ 2АЧ и ЗУ 2509607 предназначена для ухода за газоном на садовых участках и имеет ширину скашивания 33 см. Высота скашивания регулируется от 20 до 60 мм. Высота рукояти легко и просто настраивается под рост оператора для комфортной работы. Корпус газонокосилки сделан из "мягкого" пластика, при попадании небольших камней не трескается - это обеспечивает надежность в эксплуатации. Вместительный травосборник на 30л для длительной работы, выполнен в металлическом каркасе.
Преимущества
- Компактный размер Greenworks G24LM32K2 2509607
- Складная ручка для удобства хранения
- Небольшой вес
- Высокая маневренность
- Травосборник с металлическим каркасом
- Регулировка высоты скашивания на 3 уровнях
- Система защиты двигателя
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель
- Щеточный мотор
- Работа от 24V аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки 24V