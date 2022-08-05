Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ

Преимущества

Травосборник с металлическим каркасом

Ключ безопасности и кнопка-предохранитель

Мощность, сопоставимая с бензиновыми аналогами

Система защиты двигателя от механических повреждений

Компактный размер, малый вес и отличная маневренность

Регулировка высоты скашивания от 32 мм до 85 мм с приводом на все колеса

Газонокосилка Greenworks G40LM35K4 применяется для ухода за приусадебными участками площадью до 600 м. Обладает функциями мульчирования и сбора травы в травосборник. Питается от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и саморазряда. Двигатель модели полностью экологичен - отсутствуют вредные выхлопы, нет нужды использовать взрывоопасный бензин. Корпус газонокосилки сделан из "мягкого" пластика, при попадании небольших камней не трескается - это обеспечивает надежность в эксплуатации. Вместительный травосборник объемом 40 литров не требует частого опустошения. Рукоятку GreenWorks 40V G40LM35K4 2501907UB можно сложить - для компактного хранения аппарата. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют повышению маневренности и проходимости.