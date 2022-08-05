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Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
4.0
1
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Аккумуляторные газонокосилки
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031526
    4.0
    1
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
    Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ

      Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031526
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Greenworks G40LM35K4 применяется для ухода за приусадебными участками площадью до 600 м2. Обладает функциями мульчирования и сбора травы в травосборник. Питается от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и саморазряда. Двигатель модели полностью экологичен - отсутствуют вредные выхлопы, нет нужды использовать взрывоопасный бензин. Корпус газонокосилки сделан из "мягкого" пластика, при попадании небольших камней не трескается - это обеспечивает надежность в эксплуатации. Вместительный травосборник объемом 40 литров не требует частого опустошения. Рукоятку GreenWorks 40V G40LM35K4 2501907UB можно сложить - для компактного хранения аппарата. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют повышению маневренности и проходимости.

        Преимущества

        • Травосборник с металлическим каркасом
        • Ключ безопасности и кнопка-предохранитель
        • Мощность, сопоставимая с бензиновыми аналогами
        • Система защиты двигателя от механических повреждений
        • Компактный размер, малый вес и отличная маневренность
        • Регулировка высоты скашивания от 32 мм до 85 мм с приводом на все колеса