Газонокосилка Greenworks G40LM35K4, 40В, 35см, в комплекте АКБ и ЗУ
Арт. О00000031526
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка Greenworks G40LM35K4 применяется для ухода за приусадебными участками площадью до 600 м2. Обладает функциями мульчирования и сбора травы в травосборник. Питается от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и саморазряда. Двигатель модели полностью экологичен - отсутствуют вредные выхлопы, нет нужды использовать взрывоопасный бензин. Корпус газонокосилки сделан из "мягкого" пластика, при попадании небольших камней не трескается - это обеспечивает надежность в эксплуатации. Вместительный травосборник объемом 40 литров не требует частого опустошения. Рукоятку GreenWorks 40V G40LM35K4 2501907UB можно сложить - для компактного хранения аппарата. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют повышению маневренности и проходимости.
Преимущества
- Травосборник с металлическим каркасом
- Ключ безопасности и кнопка-предохранитель
- Мощность, сопоставимая с бензиновыми аналогами
- Система защиты двигателя от механических повреждений
- Компактный размер, малый вес и отличная маневренность
- Регулировка высоты скашивания от 32 мм до 85 мм с приводом на все колеса