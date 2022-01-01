- Персональная скидка
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031507
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Наличие реверса
|Нет
|
Колеса
|в комплекте
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Аккумуляторный культиватор GreenWorks G40TL 27087 отлично подходит для вскапывания и подготовки земли для посадки растений. Также применяется для прополки на узких участках между рядами. Работает от компактной перезаряжаемой батареи 40В. Транспортировочные колеса облегчают перемещение агрегата по участку.
Преимущества
- Не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом
- Транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение по участку
- Складная рукоятка делает агрегат более компактным
- Тихая работа
- Отсутствие токсичных выбросов
- Небольшие габариты - работа в узких междурядьях и труднодоступных местах
- Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V