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Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
19 990 ₽
Аккумуляторные культиваторы
  • Персональная скидка
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031507
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
  • Персональная скидка
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ
Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ

Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ

Дарим скидки за
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19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000031507

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Наличие реверса
Нет
Колеса
в комплекте
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный культиватор GreenWorks G40TL 27087 отлично подходит для вскапывания и подготовки земли для посадки растений. Также применяется для прополки на узких участках между рядами. Работает от компактной перезаряжаемой батареи 40В. Транспортировочные колеса облегчают перемещение агрегата по участку.

    Преимущества

    • Не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом
    • Транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение по участку
    • Складная рукоятка делает агрегат более компактным
    • Тихая работа
    • Отсутствие токсичных выбросов
    • Небольшие габариты - работа в узких междурядьях и труднодоступных местах
    • Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V