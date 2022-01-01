Аккумуляторный культиватор Greenworks G40TL 40В без АКБ и ЗУ

Преимущества

Не нужно прилагать усилия для заглубления инструмента - он уходит в землю под собственным весом

Транспортировочные колеса обеспечивают легкое перемещение по участку

Складная рукоятка делает агрегат более компактным

Тихая работа

Отсутствие токсичных выбросов

Небольшие габариты - работа в узких междурядьях и труднодоступных местах

Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V

Аккумуляторный культиватор GreenWorks G40TL 27087 отлично подходит для вскапывания и подготовки земли для посадки растений. Также применяется для прополки на узких участках между рядами. Работает от компактной перезаряжаемой батареи 40В. Транспортировочные колеса облегчают перемещение агрегата по участку.