Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт

Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800 - отличается высокой мощностью и минимальным обслуживанием. Обладает функцией мульчирования, всасывания и обдува. Оснащен тканевым мусоросборником. Прорезиненная рукоятка обеспечивает крепкий хват. Инструментом удобно работать одной рукой.

Преимущества