Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
Арт. О00000031532
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Особенности
|рукоятка для переноски
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Цвет
|черный
- Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800 - отличается высокой мощностью и минимальным обслуживанием. Обладает функцией мульчирования, всасывания и обдува. Оснащен тканевым мусоросборником. Прорезиненная рукоятка обеспечивает крепкий хват. Инструментом удобно работать одной рукой.
Преимущества
- 2 в 1 - воздуходув и садовый пылесос
- Труба и мешок для сбора листьев в комплекте
- Стальная крыльчатка турбины
- Прорезиненная рукоятка
- Предохранитель включения