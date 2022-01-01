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Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
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Воздуходувки
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Арт. О00000031532
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
    Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт
      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт

      Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800, 2800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031532

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Особенности
      		рукоятка для переноски
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздуходув-пылесос Greenworks GBV2800 - отличается высокой мощностью и минимальным обслуживанием. Обладает функцией мульчирования, всасывания и обдува. Оснащен тканевым мусоросборником. Прорезиненная рукоятка обеспечивает крепкий хват. Инструментом удобно работать одной рукой.

        Преимущества

        • 2 в 1 - воздуходув и садовый пылесос
        • Труба и мешок для сбора листьев в комплекте
        • Стальная крыльчатка турбины
        • Прорезиненная рукоятка
        • Предохранитель включения