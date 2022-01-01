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Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
7 450 ₽
8 490 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Арт. О00000031511
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см

Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см

Дарим скидки за
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  • -1 040 ₽
7 450 ₽
8 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000031511

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев, шт
56
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 040 ₽
7 450 ₽
8 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила GreenWorks GCS1840 20027 подходит для распила веток, бруса и бревен. Укомплектована гарнитурой Oregon, что обеспечивает высокое качество реза, комфортную работу. Натяжение цепи осуществляется без использования инструмента. Пила не требует времени на подготовку к работе. Предохранитель и цепной тормоз обеспечивают безопасность оператора

    Преимущества

    • Смазка цепи осуществляется автоматически
    • Цепной тормоз - остановка цепи за 0.15 секунды
    • Бесключевая регулировка натяжения цепи
    • При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
    • Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
    • Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание
    • Предохранитель - для безопасной работы
    • Прозрачный масляный бак
    • Монтаж/демонтаж/натяжение цепи без инструментов