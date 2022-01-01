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Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см
Арт. О00000031511
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|56
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- Электрическая цепная пила GreenWorks GCS1840 20027 подходит для распила веток, бруса и бревен. Укомплектована гарнитурой Oregon, что обеспечивает высокое качество реза, комфортную работу. Натяжение цепи осуществляется без использования инструмента. Пила не требует времени на подготовку к работе. Предохранитель и цепной тормоз обеспечивают безопасность оператора
Преимущества
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Цепной тормоз - остановка цепи за 0.15 секунды
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
- Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
- Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание
- Предохранитель - для безопасной работы
- Прозрачный масляный бак
- Монтаж/демонтаж/натяжение цепи без инструментов