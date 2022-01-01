Электрическая цепная пила Greenworks GCS1840, 1800 Вт, 40 см

Преимущества

Смазка цепи осуществляется автоматически

Цепной тормоз - остановка цепи за 0.15 секунды

Бесключевая регулировка натяжения цепи

При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость

Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация

Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание

Предохранитель - для безопасной работы

Прозрачный масляный бак

Монтаж/демонтаж/натяжение цепи без инструментов





Электрическая цепная пила GreenWorks GCS1840 20027 подходит для распила веток, бруса и бревен. Укомплектована гарнитурой Oregon, что обеспечивает высокое качество реза, комфортную работу. Натяжение цепи осуществляется без использования инструмента. Пила не требует времени на подготовку к работе. Предохранитель и цепной тормоз обеспечивают безопасность оператора