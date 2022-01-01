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Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Арт. О00000031512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|18
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Количество звеньев, шт
|63
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- Электрическая цепная пила GreenWorks GCS2046 20037 с механизмом ручного натяжения цепи удобна и проста в эксплуатации. Используется для садовых работ. Имеет щиток для защиты руки от летящих опилок. Смазка цепи осуществляется автоматически. Для безопасности пользователя предусмотрен мгновенный тормоз цепи. В комплект входит шина и цепь Oregon
Преимущества
- Смазка цепи осуществляется автоматически
- Цепной тормоз - остановка цепи за 0.15 секунды
- Бесключевая регулировка натяжения цепи
- При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
- Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
- Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание
- Предохранитель - для безопасной работы
- Прозрачный масляный бак