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Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
9 490 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Арт. О00000031512
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см
Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см

Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см

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9 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000031512

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
2000
Длина шины, дюйм
18
Количество звеньев, шт
63
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая цепная пила GreenWorks GCS2046 20037 с механизмом ручного натяжения цепи удобна и проста в эксплуатации. Используется для садовых работ. Имеет щиток для защиты руки от летящих опилок. Смазка цепи осуществляется автоматически. Для безопасности пользователя предусмотрен мгновенный тормоз цепи. В комплект входит шина и цепь Oregon

    Преимущества

    • Смазка цепи осуществляется автоматически
    • Цепной тормоз - остановка цепи за 0.15 секунды
    • Бесключевая регулировка натяжения цепи
    • При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость
    • Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация
    • Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание
    • Предохранитель - для безопасной работы
    • Прозрачный масляный бак