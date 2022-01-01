Электрическая цепная пила Greenworks GCS2046, 2000 Вт, 45 см

Преимущества

Смазка цепи осуществляется автоматически

Цепной тормоз - остановка цепи за 0.15 секунды

Бесключевая регулировка натяжения цепи

При изготовлении шины Oregon использовалась кремниевая сталь - прочность и легкость

Цепь Oregon - низкая отдача и вибрация

Прорезиненные рукоятки обеспечивают надежное удержание

Предохранитель - для безопасной работы

Прозрачный масляный бак

Электрическая цепная пила GreenWorks GCS2046 20037 с механизмом ручного натяжения цепи удобна и проста в эксплуатации. Используется для садовых работ. Имеет щиток для защиты руки от летящих опилок. Смазка цепи осуществляется автоматически. Для безопасности пользователя предусмотрен мгновенный тормоз цепи. В комплект входит шина и цепь Oregon