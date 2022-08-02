Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ
Арт. О00000031523
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.46
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Ширина скашивания леской, см
|35.6
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
- Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 1301507UB подходит для резки высокой травы и крупных кустарников. Оборудован бесщеточным двигателем DigiPro, который является абсолютно экологичным и имеет высокий крутящий момент. Режущая часть прикрыта защитным кожухом, также предусмотрен предохранитель от случайного включения триммера. Время автономной работы от батареи достигает 80 минут.
Преимущества
- Катушка с автоподачей лески
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Защита двигателя от перегрузок
- Низкий уровень шума и вибраций
- Включение Greenworks GD40BC 1301507UB нажатием одной кнопки
- Кожух защищает пользователя от скошенной травы
- Удобная рукоятка с упором в предплечье и наплечный ремень