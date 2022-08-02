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Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000031523
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ
    Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ
      Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ

      Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031523
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.46
      Ширина скашивания леской, см
      		35.6
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 1301507UB подходит для резки высокой травы и крупных кустарников. Оборудован бесщеточным двигателем DigiPro, который является абсолютно экологичным и имеет высокий крутящий момент. Режущая часть прикрыта защитным кожухом, также предусмотрен предохранитель от случайного включения триммера. Время автономной работы от батареи достигает 80 минут.

        Преимущества

        • Катушка с автоподачей лески
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Защита двигателя от перегрузок
        • Низкий уровень шума и вибраций
        • Включение Greenworks GD40BC 1301507UB нажатием одной кнопки
        • Кожух защищает пользователя от скошенной травы
        • Удобная рукоятка с упором в предплечье и наплечный ремень