Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 40В 1301507 без АКБ и ЗУ

Преимущества

Катушка с автоподачей лески

Отсутствие токсичных выхлопов

Защита двигателя от перегрузок

Низкий уровень шума и вибраций

Включение Greenworks GD40BC 1301507UB нажатием одной кнопки

Кожух защищает пользователя от скошенной травы

Удобная рукоятка с упором в предплечье и наплечный ремень

Аккумуляторный триммер Greenworks GD40BC 1301507UB подходит для резки высокой травы и крупных кустарников. Оборудован бесщеточным двигателем DigiPro, который является абсолютно экологичным и имеет высокий крутящий момент. Режущая часть прикрыта защитным кожухом, также предусмотрен предохранитель от случайного включения триммера. Время автономной работы от батареи достигает 80 минут.