Преимущества

Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V

Для работы подходят аккумуляторные батареи емкостью 2 А*ч и 4 А*ч

Время автономной работы до 40 минут (от 4 А*ч аккумулятора)

Система защиты от случайного включения

Поворот разгрузочного желоба на 190° с помощью специальной ручки

Регулировка дальности выброса снега

Отсутствие токсичных выхлопов

Тихая работа

Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607 - помогает очистить проход к гаражу и навести порядок на территории перед домом. Работает от высокопроизводительного аккумулятора G-MAX 40V. Шнек изготовлен из прочного пластика, обладающего гибкостью, что позволяет аккуратно очищать декоративные поверхности от снега. Благодаря фаре возможна работа в темноте. Присутствует регулировка дальности и направления выброса снега