Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
Арт. О00000021999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение аккумулятора, В
|40
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Аккумуляторы в комплекте
|1
- Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607 - помогает очистить проход к гаражу и навести порядок на территории перед домом. Работает от высокопроизводительного аккумулятора G-MAX 40V. Шнек изготовлен из прочного пластика, обладающего гибкостью, что позволяет аккуратно очищать декоративные поверхности от снега. Благодаря фаре возможна работа в темноте. Присутствует регулировка дальности и направления выброса снега
Преимущества
- Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
- Для работы подходят аккумуляторные батареи емкостью 2 А*ч и 4 А*ч
- Время автономной работы до 40 минут (от 4 А*ч аккумулятора)
- Система защиты от случайного включения
- Поворот разгрузочного желоба на 190° с помощью специальной ручки
- Регулировка дальности выброса снега
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Тихая работа