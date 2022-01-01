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Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
Найти аналог
Аккумуляторные снегоуборщики
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Арт. О00000021999
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
    Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607
      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607

      Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000021999

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение аккумулятора, В
      		40
      Аккумуляторы в комплекте
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный cнегоуборщик Greenworks GD40STK4 2600607 - помогает очистить проход к гаражу и навести порядок на территории перед домом. Работает от высокопроизводительного аккумулятора G-MAX 40V. Шнек изготовлен из прочного пластика, обладающего гибкостью, что позволяет аккуратно очищать декоративные поверхности от снега. Благодаря фаре возможна работа в темноте. Присутствует регулировка дальности и направления выброса снега

        Преимущества

        • Работа от 40В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX 40V
        • Для работы подходят аккумуляторные батареи емкостью 2 А*ч и 4 А*ч
        • Время автономной работы до 40 минут (от 4 А*ч аккумулятора)
        • Система защиты от случайного включения
        • Поворот разгрузочного желоба на 190° с помощью специальной ручки
        • Регулировка дальности выброса снега
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Тихая работа