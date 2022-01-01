Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
Арт. О00000031531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
- Электрический высоторез/сучкорез GreenWorks GPS7220 20147 позволяет обрезать высоко расположенные ветки деревьев. Имеет составную штангу из трех частей. Оснащен 8-дюймовой шиной и цепью. Ручка с упором в предплечье имеет обрезиненное покрытие для комфортного удержания инструмента.
Преимущества
- 3-коленная составная штанга - работа на высоте до 4 метров
- Номинальная скорость цепи, без нагрузки: 12.4 м/с
- Механизм ручного натяжения цепи
- Система защиты от случайного включения
- Работа от сети 220 В - экологичность GreenWorks GPS7220 20147
- Прорезиненная ручка с упором в предплечье
- Легкость отслеживания уровня масла благодаря прозрачному баку
- Автоматическая система подачи масла на шину и цепь