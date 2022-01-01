Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см

Преимущества

3-коленная составная штанга - работа на высоте до 4 метров

Номинальная скорость цепи, без нагрузки: 12.4 м/с

Механизм ручного натяжения цепи

Система защиты от случайного включения

Работа от сети 220 В - экологичность GreenWorks GPS7220 20147

Прорезиненная ручка с упором в предплечье

Легкость отслеживания уровня масла благодаря прозрачному баку

Автоматическая система подачи масла на шину и цепь

Электрический высоторез/сучкорез GreenWorks GPS7220 20147 позволяет обрезать высоко расположенные ветки деревьев. Имеет составную штангу из трех частей. Оснащен 8-дюймовой шиной и цепью. Ручка с упором в предплечье имеет обрезиненное покрытие для комфортного удержания инструмента.