Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
Найти аналог
Электрические высоторезы
    Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
    Арт. О00000031531
    Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
    Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
    Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
    Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
    Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
      Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
      Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
      Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
      Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см
      Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см

      Высоторез удлиненный Greenworks GPS7220 720Вт, 46 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031531

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический высоторез/сучкорез GreenWorks GPS7220 20147 позволяет обрезать высоко расположенные ветки деревьев. Имеет составную штангу из трех частей. Оснащен 8-дюймовой шиной и цепью. Ручка с упором в предплечье имеет обрезиненное покрытие для комфортного удержания инструмента.

        Преимущества

        • 3-коленная составная штанга - работа на высоте до 4 метров
        • Номинальная скорость цепи, без нагрузки: 12.4 м/с
        • Механизм ручного натяжения цепи
        • Система защиты от случайного включения
        • Работа от сети 220 В - экологичность GreenWorks GPS7220 20147
        • Прорезиненная ручка с упором в предплечье
        • Легкость отслеживания уровня масла благодаря прозрачному баку
        • Автоматическая система подачи масла на шину и цепь