Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт

Преимущества

Малый вес GreenWorks GST2830 21117

Складная конструкция - удобство транспортировки

Регулируемая площадь скоса

Автоматическая подача лески

Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе

Удобная передняя рукоятка

Электрический триммер GreenWorks GST2830 21117 предназначен для скашивания мягкой поросли в труднодоступных местах. Отличается малым весом, простотой эксплуатации и обслуживания. Включается одним нажатием кнопки. Подача лески осуществляется автоматически. Триммер оснащен защитным кожухом и лезвием для подрезания лески.