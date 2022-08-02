Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
3.0
1
1 990 ₽
2 690 ₽
Электрические триммеры
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Арт. О00000031528
    3.0
    1
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
    Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт

      Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт

      • -700 ₽
      1 990 ₽
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031528
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.8
      Мощность, кВт
      		0.28
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Все характеристики
      • -700 ₽
      1 990 ₽
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Бур садовый с насадками, 2 м
      780 ₽
      2.0
      Бур садовый с насадками, 2 м
      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
      390 ₽
      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
      Леска для триммера Siat Professional 556001, звезда, 1,6 мм, 15 м
      120 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556001, звезда, 1,6 мм, 15 м
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Нет в наличии
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Смотреть
      Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
      Нет в наличии
      Электроды Esab OK 46.00 4600303WZ0 3.0 мм, 1 кг
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер GreenWorks GST2830 21117 предназначен для скашивания мягкой поросли в труднодоступных местах. Отличается малым весом, простотой эксплуатации и обслуживания. Включается одним нажатием кнопки. Подача лески осуществляется автоматически. Триммер оснащен защитным кожухом и лезвием для подрезания лески.

        Преимущества

        • Малый вес GreenWorks GST2830 21117
        • Складная конструкция - удобство транспортировки
        • Регулируемая площадь скоса
        • Автоматическая подача лески
        • Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе
        • Удобная передняя рукоятка