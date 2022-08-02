Триммер струнный Greenworks GST2830 21117, 280Вт
Арт. О00000031528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.8
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Мощность, кВт
|0.28
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Ширина скашивания леской, см
|30
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- Электрический триммер GreenWorks GST2830 21117 предназначен для скашивания мягкой поросли в труднодоступных местах. Отличается малым весом, простотой эксплуатации и обслуживания. Включается одним нажатием кнопки. Подача лески осуществляется автоматически. Триммер оснащен защитным кожухом и лезвием для подрезания лески.
Преимущества
- Малый вес GreenWorks GST2830 21117
- Складная конструкция - удобство транспортировки
- Регулируемая площадь скоса
- Автоматическая подача лески
- Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе
- Удобная передняя рукоятка