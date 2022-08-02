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Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Арт. О00000031508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.77
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Мощность, кВт
|0.5
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Ширина скашивания леской, см
|33
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- Электрический триммер GreenWorks GST5033 Basic 21217 - легкий инструмент для очистки от растительности труднодоступных мест. Оснащен катушкой с нейлоновой режущей леской. Телескопическая штанга позволяет регулировать длину триммера для комфорта пользователя. Две рукоятки способствуют удобному ведению инструмента в любом положении. Катушка несъемная (меняется шпуля).
Преимущества
- Малый вес GreenWorks GST5033 Basic 21217
- Телескопическая штанга
- Регулируемая площадь скоса
- Автоматическая подача лески
- Тихая работа
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе
- Удобная передняя рукоятка