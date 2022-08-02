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Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
5.0
1
3 990 ₽
5 190 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Арт. О00000031508
5.0
1
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
  • Персональная скидка
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт

Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт

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  • -1 200 ₽
3 990 ₽
5 190 ₽
за штуку
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3 года гарантии
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031508
5.0
1

Характеристики

Производитель
Greenworks
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска
Вес, кг
2.77
Мощность, кВт
0.5
Ширина скашивания леской, см
33
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 200 ₽
3 990 ₽
5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер GreenWorks GST5033 Basic 21217 - легкий инструмент для очистки от растительности труднодоступных мест. Оснащен катушкой с нейлоновой режущей леской. Телескопическая штанга позволяет регулировать длину триммера для комфорта пользователя. Две рукоятки способствуют удобному ведению инструмента в любом положении. Катушка несъемная (меняется шпуля).

    Преимущества

    • Малый вес GreenWorks GST5033 Basic 21217
    • Телескопическая штанга
    • Регулируемая площадь скоса
    • Автоматическая подача лески
    • Тихая работа
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе
    • Удобная передняя рукоятка