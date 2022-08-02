Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт

Преимущества

Малый вес GreenWorks GST5033 Basic 21217

Телескопическая штанга

Регулируемая площадь скоса

Автоматическая подача лески

Тихая работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Отсекающее леску лезвие, расположенное на защитном кожухе

Удобная передняя рукоятка

Электрический триммер GreenWorks GST5033 Basic 21217 - легкий инструмент для очистки от растительности труднодоступных мест. Оснащен катушкой с нейлоновой режущей леской. Телескопическая штанга позволяет регулировать длину триммера для комфорта пользователя. Две рукоятки способствуют удобному ведению инструмента в любом положении. Катушка несъемная (меняется шпуля).