Катушка Grinda 8-428405 для шланга,45/1/2"

Преимущества

Имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга

Есть встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива

Прочная рамная конструкция и барабан гарантируют надежность и продолжительный срок службы

Устойчива и проста в использовании

Можно уместить шланг 1/2" длиной 45 м

Катушка для шланга GRINDA 8-428405_z01 предназначена для организации системы полива, комфортной для пользователя. Больше не придется носить за собой шланг по всему участку. Он накручивается на барабан, предотвращая пережимание, изломы и перекручивание шланга.