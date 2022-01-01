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Катушка Grinda 8-428405 для шланга,45/1/2"
Найти аналог
Катушки для шлангов
    Катушка Grinda 8-428405 для шланга,45/1/2"
    Арт. X190223
    Катушка Grinda 8-428405 для шланга,45/1/2"

      Катушка Grinda 8-428405 для шланга,45/1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190223

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Шланг в комплекте
      		нет
      Система скручивания
      		ручная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катушка для шланга GRINDA 8-428405_z01 предназначена для организации системы полива, комфортной для пользователя. Больше не придется носить за собой шланг по всему участку. Он накручивается на барабан, предотвращая пережимание, изломы и перекручивание шланга.

        Преимущества

        • Имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга
        • Есть встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
        • Прочная рамная конструкция и барабан гарантируют надежность и продолжительный срок службы
        • Устойчива и проста в использовании
        • Можно уместить шланг 1/2" длиной 45 м