Катушка Grinda 8-428405 для шланга,45/1/2"
Арт. X190223
Характеристики
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Производитель
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Шланг в комплекте
|нет
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Система скручивания
|ручная
- Катушка для шланга GRINDA 8-428405_z01 предназначена для организации системы полива, комфортной для пользователя. Больше не придется носить за собой шланг по всему участку. Он накручивается на барабан, предотвращая пережимание, изломы и перекручивание шланга.
Преимущества
- Имеет удобную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга
- Есть встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
- Прочная рамная конструкция и барабан гарантируют надежность и продолжительный срок службы
- Устойчива и проста в использовании
- Можно уместить шланг 1/2" длиной 45 м