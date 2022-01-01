Садовые перчатки черные Grinda 11297-XL размер L-XL, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
Арт. О00000039004
Садовые перчатки черные Grinda 11297-XL размер L-XL, прозрачное нитриловое покрытие (пара)
Арт. О00000039004
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные
- Садовые перчатки Grinda с прозрачным нитриловым покрытием – надежная защита и комфорт для женских рук при работе в саду.
Преимущества
- Ладонная часть перчатки надежно защищена от проникновения влаги и грязи
- Тонкая и прочная перчатка хорошо пропускает воздух, позволяя комфортно работать длительное время
- Эластичны и плотно облегают кисть, что обеспечивает дополнительный комфорт