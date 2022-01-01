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Набор бит Gross 11334, PZ1х50
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Биты крестовые PZ
    Набор бит Gross 11334, PZ1х50
    Арт. Ю00000021890
    Набор бит Gross 11334, PZ1х50
    Набор бит Gross 11334, PZ1х50
    Набор бит Gross 11334, PZ1х50
    Набор бит Gross 11334, PZ1х50
      Набор бит Gross 11334, PZ1х50
      Набор бит Gross 11334, PZ1х50
      Набор бит Gross 11334, PZ1х50
      Набор бит Gross 11334, PZ1х50

      Набор бит Gross 11334, PZ1х50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000021890

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.122
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Gross 11345 включает 10 50-миллиметровых бит с наконечником типа PZ2, использовать которые можно как с ручным, так и с механизированным инструментом. Шлицы бит получили мелкие насечки, позволяющие им лучше держаться в головке крепежа и эффективнее закручивать/откручивать его. Каждая насадка этого набора, выполненная из инструментальной стали марки S2, снабжена шестигранным переходником 1/4" для фиксации в патроне инструмента - отверточной рукоятки со сменными насадками, дрели или шуруповерта.