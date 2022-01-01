Набор бит Gross 11334, PZ1х50

Набор бит Gross 11345 включает 10 50-миллиметровых бит с наконечником типа PZ2, использовать которые можно как с ручным, так и с механизированным инструментом. Шлицы бит получили мелкие насечки, позволяющие им лучше держаться в головке крепежа и эффективнее закручивать/откручивать его. Каждая насадка этого набора, выполненная из инструментальной стали марки S2, снабжена шестигранным переходником 1/4" для фиксации в патроне инструмента - отверточной рукоятки со сменными насадками, дрели или шуруповерта.