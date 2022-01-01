Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.
Арт. Ю00000027041
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.122
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Особенности бит
|профессиональная
- Биты GROSS 11334 используются в качестве сменной оснастки к отверткам и предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготовлены из высококачественной стали, твердость рабочих частей бит 58-62 HRC. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивается высокая эффективность завинчивания. На каждой бите имеется цветное кольцо из пластика с фирменным логотипом, которое защищает от подделок и гарантирует высокое качество товара