Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.

Биты GROSS 11334 используются в качестве сменной оснастки к отверткам и предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготовлены из высококачественной стали, твердость рабочих частей бит 58-62 HRC. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивается высокая эффективность завинчивания. На каждой бите имеется цветное кольцо из пластика с фирменным логотипом, которое защищает от подделок и гарантирует высокое качество товара