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Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.
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Биты крестовые PH
    Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.
    Арт. Ю00000027041
    Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.
    Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.
      Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.
      Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.

      Набор бит Gross 11334, PH1х50мм, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027041

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.122
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Биты GROSS 11334 используются в качестве сменной оснастки к отверткам и предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготовлены из высококачественной стали, твердость рабочих частей бит 58-62 HRC. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивается высокая эффективность завинчивания. На каждой бите имеется цветное кольцо из пластика с фирменным логотипом, которое защищает от подделок и гарантирует высокое качество товара