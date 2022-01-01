Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук

Преимущества

Круглый профиль

Сталь S2

Твердость 58-62 HRС

Насечки

Набор бит Gross 11378 состоит из десяти предметов, упакованных в небольшой блистер. Его можно использовать для временного или постоянного хранения данных элементов оснастки. Приспособления производятся из инструментальной стали S2 и дополняются оцинковано-фосфатированным покрытием. Такая конструкция отличается устойчивостью к износу и деформациям. В наборе Gross 11378 вы найдете одинаковые биты со шлицем PH2 и распространенным хвостовиком 1/4". Это позволяет использовать данные насадки для оснащения ручных и механических инструментов. Длина каждого предмета составляет 7 см.