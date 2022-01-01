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Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
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Биты крестовые PH
    Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
    Арт. О00000014392
    Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
    Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
    Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
      Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
      Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
      Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук

      Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014392

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.172
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор бит Gross 11378 состоит из десяти предметов, упакованных в небольшой блистер. Его можно использовать для временного или постоянного хранения данных элементов оснастки. Приспособления производятся из инструментальной стали S2 и дополняются оцинковано-фосфатированным покрытием. Такая конструкция отличается устойчивостью к износу и деформациям. В наборе Gross 11378 вы найдете одинаковые биты со шлицем PH2 и распространенным хвостовиком 1/4". Это позволяет использовать данные насадки для оснащения ручных и механических инструментов. Длина каждого предмета составляет 7 см.

        Преимущества

        • Круглый профиль
        • Сталь S2
        • Твердость 58-62 HRС
        • Насечки