Набор бит Gross 11378, PH2х70, 10 штук
Арт. О00000014392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.172
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Особенности бит
|профессиональная
- Набор бит Gross 11378 состоит из десяти предметов, упакованных в небольшой блистер. Его можно использовать для временного или постоянного хранения данных элементов оснастки. Приспособления производятся из инструментальной стали S2 и дополняются оцинковано-фосфатированным покрытием. Такая конструкция отличается устойчивостью к износу и деформациям. В наборе Gross 11378 вы найдете одинаковые биты со шлицем PH2 и распространенным хвостовиком 1/4". Это позволяет использовать данные насадки для оснащения ручных и механических инструментов. Длина каждого предмета составляет 7 см.
Преимущества
- Круглый профиль
- Сталь S2
- Твердость 58-62 HRС
- Насечки