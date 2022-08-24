Зубило-скарпель Gross 18712
Арт. О00000012271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Набор
|Нет
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- Зубило-скарпель, 300х25 мм-1 GROSS 18712 используется для обработки камя и металла, штробления бетонных стен, скульптурных работ, раскалывания поверхностей из кирпича. Зубило имеет повышенную прочность, его рабочая часть выполнена из хромванадиевой стали. Длительный срок службы инструмента обеспечивает лакокрасочное антикоррозийное покрытие. Длина изделия - 300 мм.