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Зубило-скарпель Gross 18712
5.0
1
800 ₽
Стамески
    Зубило-скарпель Gross 18712
    Арт. О00000012271
    5.0
    1
    Зубило-скарпель Gross 18712
    Зубило-скарпель Gross 18712
    Зубило-скарпель Gross 18712
    Зубило-скарпель Gross 18712
    Зубило-скарпель Gross 18712
      Зубило-скарпель Gross 18712
      Зубило-скарпель Gross 18712
      Зубило-скарпель Gross 18712
      Зубило-скарпель Gross 18712
      Зубило-скарпель Gross 18712

      Зубило-скарпель Gross 18712

      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012271
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Зубило-скарпель, 300х25 мм-1 GROSS 18712 используется для обработки камя и металла, штробления бетонных стен, скульптурных работ, раскалывания поверхностей из кирпича. Зубило имеет повышенную прочность, его рабочая часть выполнена из хромванадиевой стали. Длительный срок службы инструмента обеспечивает лакокрасочное антикоррозийное покрытие. Длина изделия - 300 мм.