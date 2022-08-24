Зубило-скарпель Gross 18712

Зубило-скарпель, 300х25 мм-1 GROSS 18712 используется для обработки камя и металла, штробления бетонных стен, скульптурных работ, раскалывания поверхностей из кирпича. Зубило имеет повышенную прочность, его рабочая часть выполнена из хромванадиевой стали. Длительный срок службы инструмента обеспечивает лакокрасочное антикоррозийное покрытие. Длина изделия - 300 мм.