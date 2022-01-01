Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)

Переставные клещи Gross 15715
Арт. О00000017397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|240
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Переставные клещи GROSS 240 мм 15715 служат для вращения и фиксации труб и фитингов. Они гарантируют уверенный захват деталей размером до 50 мм благодаря небольшому изгибу направляющих и смещению нижней рукоятки относительно шарнира. Рабочая часть инструмента изготовлена из хромованадиевой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Наличие паза на поверхности губок позволяет удерживать гвозди и проволоку.
Преимущества
- Клещи переставные торговой марки GROSS предназначены для вращения и фиксации труб, фитингов и прочих слесарно-монтажных работ.
- На зажимных поверхностях губок присутствует паз для захвата и удержания гвоздей, проволоки.
- За счет небольшого изгиба направляющих и смешения нижней рукоятки относительно шарнира, можно осуществлять уверенный захват предметов размером до 50 мм.
- Изготовлены клещи из инструментальной хромованадиевой стали (CrV).
- Твердость рабочих частей составляет 55–59 HRC.
- Обливные обрезиненные рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руке и предохраняют пальцы от случайного защемления.
- Подвесная карта обеспечивает удобное размещение на стенде.
- На инструмент распространяется пятилетняя гарантия.