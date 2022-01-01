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Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)
1 990 ₽
Переставные клещи
    Переставные клещи Gross 15715
    Арт. О00000017397
    Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)
    Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)
    Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)
      Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)
      Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)
      Переставные строительные клещи Gross 15715 (240 мм, обливные рукоятки)

      Переставные клещи Gross 15715

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000017397

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		240
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные клещи GROSS 240 мм 15715 служат для вращения и фиксации труб и фитингов. Они гарантируют уверенный захват деталей размером до 50 мм благодаря небольшому изгибу направляющих и смещению нижней рукоятки относительно шарнира. Рабочая часть инструмента изготовлена из хромованадиевой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Наличие паза на поверхности губок позволяет удерживать гвозди и проволоку.

        Преимущества

        • Клещи переставные торговой марки GROSS предназначены для вращения и фиксации труб, фитингов и прочих слесарно-монтажных работ.
        • На зажимных поверхностях губок присутствует паз для захвата и удержания гвоздей, проволоки.
        • За счет небольшого изгиба направляющих и смешения нижней рукоятки относительно шарнира, можно осуществлять уверенный захват предметов размером до 50 мм.
        • Изготовлены клещи из инструментальной хромованадиевой стали (CrV).
        • Твердость рабочих частей составляет 55–59 HRC.
        • Обливные обрезиненные рукоятки позволяют надежно удерживать инструмент в руке и предохраняют пальцы от случайного защемления.
        • Подвесная карта обеспечивает удобное размещение на стенде.
        • На инструмент распространяется пятилетняя гарантия.