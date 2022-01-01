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Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
1 060 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
    Арт. Х130238461
    Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
    Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
    Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
      Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
      Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"
      Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"

      Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип - "L" Gross 15601, 1"

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130238461

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		38
      Мин. размер ключа, мм
      		20
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ трубный рычажный типа L усиленной конструкции, применяется при повышенных нагрузках. Предназначен для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Имеет порошковое антикоррозийное покрытие. Губки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости 57–60 HRС. Прогрессивная форма зуба с наклоном против направления вращения обеспечивает самоблокируемый захват деталей. Верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль. Регулировочная гайка снабжена стопорным кольцом.