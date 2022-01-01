Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
Арт. О00000034882
Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
Арт. О00000034882
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|столярный
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Вес бойка, кг
|0.45
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- Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10415 длиной 355 мм, с головкой весом 450 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 45 градусов, позволяет легко вытянуть гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежами разных размеров. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 марки, поэтому отличается высокой прочностью и долговечностью
- Рабочие части закалены до твердости 45-55 HRC, что обеспечивает их износостойкость, а также позволяет затачивать края гвоздодера для лучшего захвата шляпки гвоздя
- Рукоятка расклинена двойным клином, поэтому головка держится на ней исключительно крепко
- Боек оснащен магнитным пазом Nail Starter, который позволяет произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой
- На головку нанесено защитное покрытие, предохраняющее ее от образования коррозии
- Рукоятка выполнена из древесины American Hickory, обладающей высокой прочностью на изгиб, а также эффективно поглощающей вибрации от ударов
- Рукоятка покрыта бесцветным лаком, поэтому не подвержена воздействию влаги и не рассыхается
- Увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара
- Благодаря резиновой накладке молоток-гвоздодер надежно лежит в руке и не скользит, поэтому им можно долго работать без усталости