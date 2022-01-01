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Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
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Столярные молотки
    Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
    Арт. О00000034882
    Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
    Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
    Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
    Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
    Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
      Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
      Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
      Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
      Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415
      Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415

      Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000034882

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		столярный
      Вес бойка, кг
      		0.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10415 длиной 355 мм, с головкой весом 450 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 45 градусов, позволяет легко вытянуть гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежами разных размеров. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.

        Преимущества

        • Головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 марки, поэтому отличается высокой прочностью и долговечностью
        • Рабочие части закалены до твердости 45-55 HRC, что обеспечивает их износостойкость, а также позволяет затачивать края гвоздодера для лучшего захвата шляпки гвоздя
        • Рукоятка расклинена двойным клином, поэтому головка держится на ней исключительно крепко
        • Боек оснащен магнитным пазом Nail Starter, который позволяет произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой
        • На головку нанесено защитное покрытие, предохраняющее ее от образования коррозии
        • Рукоятка выполнена из древесины American Hickory, обладающей высокой прочностью на изгиб, а также эффективно поглощающей вибрации от ударов
        • Рукоятка покрыта бесцветным лаком, поэтому не подвержена воздействию влаги и не рассыхается
        • Увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара
        • Благодаря резиновой накладке молоток-гвоздодер надежно лежит в руке и не скользит, поэтому им можно долго работать без усталости