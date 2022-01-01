Молоток-гвоздодер Gross, 450г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка American hickory 10415

Преимущества

Головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45 марки, поэтому отличается высокой прочностью и долговечностью

Рабочие части закалены до твердости 45-55 HRC, что обеспечивает их износостойкость, а также позволяет затачивать края гвоздодера для лучшего захвата шляпки гвоздя

Рукоятка расклинена двойным клином, поэтому головка держится на ней исключительно крепко

Боек оснащен магнитным пазом Nail Starter, который позволяет произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой

На головку нанесено защитное покрытие, предохраняющее ее от образования коррозии

Рукоятка выполнена из древесины American Hickory, обладающей высокой прочностью на изгиб, а также эффективно поглощающей вибрации от ударов

Рукоятка покрыта бесцветным лаком, поэтому не подвержена воздействию влаги и не рассыхается

Увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара

Благодаря резиновой накладке молоток-гвоздодер надежно лежит в руке и не скользит, поэтому им можно долго работать без усталости

Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10415 длиной 355 мм, с головкой весом 450 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 45 градусов, позволяет легко вытянуть гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежами разных размеров. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.