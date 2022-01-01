Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274

Преимущество

Стальной боек

Благодаря обрезиненной рукоятке слесарного молотка GROSS 10274 риск выскальзывания инструмента сведен к минимуму

Средний вес

Слесарный молоток GROSS 10274 имеет боек из стали и обрезиненную фибергласовую рукоятку, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке.