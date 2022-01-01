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Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
900 ₽
Слесарные молотки
    Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
    Арт. Х130316684
    Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
    Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
    Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
      Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
      Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
      Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274

      Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130316684

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.4
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Слесарный молоток GROSS 10274 имеет боек из стали и обрезиненную фибергласовую рукоятку, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке.

        Преимущество

        • Стальной боек
        • Благодаря обрезиненной рукоятке слесарного молотка GROSS 10274 риск выскальзывания инструмента сведен к минимуму
        • Средний вес