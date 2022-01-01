Молоток слесарный Gross 400гр, фибергласовая рукоятка, 10274
Арт. Х130316684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.4
- Слесарный молоток GROSS 10274 имеет боек из стали и обрезиненную фибергласовую рукоятку, которая обеспечивает надежную фиксацию инструмента в руке.
Преимущество
- Стальной боек
- Благодаря обрезиненной рукоятке слесарного молотка GROSS 10274 риск выскальзывания инструмента сведен к минимуму
- Средний вес