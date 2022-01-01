Молоток слесарный Gross 10277, 600 г

Преимущества

Отфрезерованная и отшлифованная головка из стали 50 марки имеет оптимальную прочность и твердость рабочих частей, т.к. прошла селективную закалку токами высокой частоты

Твердость квадратной части бойка составляет 50-52 HRC на глубину до 3 мм, что позволяет ей выдерживать максимальные ударные нагрузки

Носок имеет твердость 44-46 HRC, чем обусловлена его прочность и износостойкость

Область всада обладает наименьшей твердостью 34-36 HRC, что исключает появление трещин в результате динамических нагрузок

Рукоятка надежно фиксирует головку при помощи эпоксидной смолы, поэтому она не соскочит при ударе

Фибергласовая рукоятка обладает высоким коэффициентом поглощения колебаний, поэтому вибрации от отдачи не передаются на руку

Материал рукоятки не подвержен воздействию агрессивных сред, что позволяет использовать молоток в любых условиях

Обрезиненная поверхность обеспечивает отличное сцепление с рукой, что повышает комфортность и безопасность работы

Слесарный молоток Gross 10277 с квадратным бойком весом 600 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой предназначен для нанесения ударов. Он используется при работе с металлическими заготовками, для забивания гвоздей, штырей, дюбелей и других крепежей. Подходит для манипуляций в узких местах благодаря заостренной форме бойка. Молоток рекомендован для профессионального и домашнего применения.