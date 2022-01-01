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Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
1 300 ₽
Слесарные молотки
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Арт. О00000034881
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
    Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г

      Молоток слесарный Gross 10278, 800 г

      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034881

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.8
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Слесарный молоток Gross 10278 с квадратным бойком весом 800 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой предназначен для нанесения ударов. Он используется при работе с металлическими заготовками, для забивания гвоздей, штырей, дюбелей и других крепежей. Подходит для манипуляций в узких местах благодаря заостренной форме бойка. Молоток рекомендован для профессионального и домашнего применения.

        Преимущества

        • Отфрезерованная и отшлифованная головка из стали 50 марки имеет оптимальную прочность и твердость рабочих частей, т.к. прошла селективную закалку токами высокой частоты
        • Твердость квадратной части бойка составляет 50-52 HRC на глубину до 3 мм, что позволяет ей выдерживать максимальные ударные нагрузки
        • Носок имеет твердость 44-46 HRC, чем обусловлена его прочность и износостойкость
        • Область всада обладает наименьшей твердостью 34-36 HRC, что исключает появление трещин в результате динамических нагрузок
        • Рукоятка надежно фиксирует головку при помощи эпоксидной смолы, поэтому она не соскочит при ударе
        • Фибергласовая рукоятка обладает высоким коэффициентом поглощения колебаний, поэтому вибрации от отдачи не передаются на руку
        • Материал рукоятки не подвержен воздействию агрессивных сред, что позволяет использовать молоток в любых условиях
        • Обрезиненная поверхность обеспечивает отличное сцепление с рукой, что повышает комфортность и безопасность работы