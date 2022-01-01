Молоток слесарный Gross 10278, 800 г
Арт. О00000034881
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
- Слесарный молоток Gross 10278 с квадратным бойком весом 800 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой предназначен для нанесения ударов. Он используется при работе с металлическими заготовками, для забивания гвоздей, штырей, дюбелей и других крепежей. Подходит для манипуляций в узких местах благодаря заостренной форме бойка. Молоток рекомендован для профессионального и домашнего применения.
Преимущества
- Отфрезерованная и отшлифованная головка из стали 50 марки имеет оптимальную прочность и твердость рабочих частей, т.к. прошла селективную закалку токами высокой частоты
- Твердость квадратной части бойка составляет 50-52 HRC на глубину до 3 мм, что позволяет ей выдерживать максимальные ударные нагрузки
- Носок имеет твердость 44-46 HRC, чем обусловлена его прочность и износостойкость
- Область всада обладает наименьшей твердостью 34-36 HRC, что исключает появление трещин в результате динамических нагрузок
- Рукоятка надежно фиксирует головку при помощи эпоксидной смолы, поэтому она не соскочит при ударе
- Фибергласовая рукоятка обладает высоким коэффициентом поглощения колебаний, поэтому вибрации от отдачи не передаются на руку
- Материал рукоятки не подвержен воздействию агрессивных сред, что позволяет использовать молоток в любых условиях
- Обрезиненная поверхность обеспечивает отличное сцепление с рукой, что повышает комфортность и безопасность работы